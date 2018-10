Gewerkschaften fordern Teilnahme an Luftfahrtgipfel

Frankfurt/Main (dpa) - Gewerkschaften der Luftverkehrsbranche fordern die Teilnahme am Branchengipfel. Das Spitzentreffen von Airlines, Flughafenbetreibern, Flugsicherung und Politik am Freitag in Hamburg solle ohne jede Beteiligung von Arbeitnehmervertretern stattfinden, kritisierte die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) am Montag in Frankfurt.