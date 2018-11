Gewiefte Trickbetrüger: Falsche Polizisten mit echten Namen

Groß-Umstadt/Dieburg (dpa/lhe) - Trickbetrüger gehen immer gewiefter vor: Mit den Namen tatsächlich existierender Polizisten haben Betrüger im Landkreis Darmstadt-Dieburg versucht, Bürger um ihr Geld zu bringen. Seit Donnerstagmorgen habe es betrügerische Anrufe in Groß-Umstadt gegeben, teilte die Polizei in Dieburg mit. Die Betrüger stellten sich am Telefon mit den Namen Dieburger Polizisten vor. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelang es ihnen aber nicht, Geld zu erbeuten. Über die Handy-App Katwarn warnte die Polizei die Bevölkerung vor den falschen Beamten und riet zu «Wachsamkeit und Vorsicht».