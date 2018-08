Gewitter, Starkregen und Hitze in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Meteorologen rechnen an diesem Donnerstag mit Gewittern, Starkregen, Sturmböen und Hitze in Hessen. Vor allem im Bergland könne es im Laufe des Tages einzelne Schauer und teils heftige Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.