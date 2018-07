Gewitter beeinträchtigen Flugverkehr Frankfurt

Blick über den Flughafen in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gewitter haben am Samstag den Luftverkehr am Frankfurter Flughafen durcheinandergewirbelt. Das teilte der Flughafen am Sonntag mit. Nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums wurde die Abfertigung zwischen 15.50 Uhr und 16.11 Uhr ganz eingestellt. Außerdem hätten die Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen sowohl bei den Anflügen als auch bei den Abflügen erhöht werden müssen.