Gewitter blockieren Bahnverkehr

Limburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Gewitter mit starkem Regen hat am Donnerstag vor allem im Westen Hessens zahlreiche Schäden verursacht und den Bahnverkehr stellenweise lahmgelegt. Auf der Strecke zwischen Limburg-Eschhofen und Brechen-Niederbrechen saßen 53 Reisende in einem Regionalexpress mehr als zwei Stunden fest, nachdem eine Baumkrone darauf gestürzt war. Die Strecke musste einige Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden, wie eine Bahnsprecherin berichtete. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht. Zwischen Idstein und Limburg wurde ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet.