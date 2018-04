Gewitter bringt Starkregen: Vollgelaufene Keller

Am späten Nachmittag zog die Gewitterzelle über Seeheim-Jugenheim in den Südosten nach Bayern weiter. Für Hessen bestehe damit zunächst keine Unwettergefahr mehr, sagte der DWD-Meteorologe. Ein Polizeisprecher in Darmstadt berichtete von vereinzelten vollgelaufenen Kellern und Wasser auf den Straßen, etwa in Seeheim-Jugenheim, Fischbachtal und Modautal (jeweils Kreis Darmstadt-Dieburg). Am Dienstag soll es in Hessen überwiegend trocken bleiben.