Gewitter sorgen für Abkühlung nach Hitzewelle

Offenbach (dpa/lhe) - Der Hitze-Sommer legt an diesem Wochenende eine kleine Pause ein. Zwar startet der Samstag in Hessen heiter und sonnig, doch im Tagesverlauf ziehen Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag berichtete. Außer Schauern, die für eine erfrischende Abkühlung sorgen dürften, sind auch teils kräftige Gewitter möglich, auch in Verbindung mit Hagel, Starkregen und Sturmböen. Laut DWD ist die Abkühlung nur kurzfristig, und wirklich kühl wird es bei Temperaturen von 29 bis 33 Grad ohnehin nicht.