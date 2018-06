Gewitter und Starkregen in manchen Regionen erwartet

Ein Blitz leuchtet zwischen den Wolken am Himmel. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

Offenbach (dpa/lhe) - Meteorologen erwarten am Mittwoch in einigen Teilen Hessens Gewitter und Starkregen. Von der Bergstraße bis zum Odenwald sei im Laufe des Tages mit einzelnen Schauern, Gewittern und örtlichem Starkregen zu rechen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Dazu kletterten die Temperaturen auf Höchstwerte von 26 bis 31 Grad.