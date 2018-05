Gewitter und Starkregen richten Schäden in Hessen an

Im Kreis Waldeck-Frankenberg richtete ein kurzes, aber heftiges Gewitter ebenfalls Schäden an. «Das Zentrum des Gewitters brachte in Frankenberg Starkregen und Hagelschauer», teilte die Polizei in Korbach mit. Keller standen unter Wasser, und ein Blitz verursachte einen kleinen Flächenbrand. «Das war ein normaler Gewitterregen, vielleicht für die Jahreszeit etwas ungewöhnlich», sagte ein Polizeisprecher in Korbach.