Gießen 46ers gewinnen Basketball-Derby in Frankfurt

Die Skyliners bleiben weiter auf Platz sieben der Tabelle. Die Gießener sind im Kampf um die Playoff-Plätze aber ein ernsthafter Konkurrent. Nur noch vier Punkte beträgt der Abstand zwischen beiden hessischen Teams. «Hier in Frankfurt mit 16 Punkten zu gewinnen, ist ein gutes Zeichen an alle in der Liga», sagte Gießens Trainer Ingo Freyer. «Wir sehen uns nicht im Niemandsland und wollen jede Chance nutzen, die sich uns bietet. Wir wollen in die Playoffs. Das wird nicht leicht, aber wir kämpfen bis zum Schluss.»

Am Osterwochenende sind beide Teams erneut im Einsatz. Die 46ers spielen am Samstag um 18.00 Uhr gegen medi bayreuth. Die Skyliners empfangen am Montag um 17.30 Uhr den Mitteldeutschen BC.