Gießen 46ers verstärken sich mit Oldie David Bell

Gießen (dpa/lhe) - Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat sich mit dem routinierten Guard David Bell verstärkt. Das teilten die Mittelhessen am Freitag mit. Der 37 Jahre alte US-Amerikaner, der zuletzt in Italien spielte, erhält einen Vertrag für eine Spielzeit. Bell spielte in der Bundesliga 175 Mal für Phoenix Hagen. Daher ist er 46ers-Coach Ingo Freyer bestens bekannt. Er könne mit seiner Erfahrung, Leidenschaft, Zielstrebigkeit und Führungsqualität ein ganzes Team mitreißen, erklärte Freyer.