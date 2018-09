Gießen feiert 50 Jahre Kult-Fußgängerbrücke Elefantenklo

Gießen (dpa/lhe) - Nicht schön, aber Kult: Gießens berühmt-berüchtigte Fußgängerbrücke mit dem witzigen Spitznamen Elefantenklo feiert Jubiläum. Die wuchtige Beton-Konstruktion wurde vor 50 Jahren, am 28. September 1968, eröffnet, was die mittelhessische Stadt nun feiern will. Mittlerweile habe sich das Elefantenklo als ein «augenzwinkerndes Wahrzeichen» etabliert, sagt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD). An dem Bauwerk scheiden sich aber die Geister: Für die einen ist es eine Bausünde, für die anderen Kult.