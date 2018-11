Gießen feiert Derbysieg und Tabellencoup

Gießen (dpa/lhe) - Für eine Nacht durften die Profis der Gießen 46ers eine beinahe sensationelle Momentaufnahme genießen. Das Team um Center John Bryant feierte mit dem 91:90 über die Fraport Skyliners aus Frankfurt nicht nur einen prestigeträchtigen Derbysieg in der Bundesliga, sondern zog für eine Nacht sogar an den Basketball-Größen ALBA Berlin und Brose Bamberg vorbei auf Tabellenplatz zwei. «Ich bin froh, dass wir das Derby gewinnen konnten. Es war eine absolute Teamleistung», sagte Gießens Trainer Ingo Freyer am Samstag nach dem Herzschlagfinale, das die Gastgeber erst in letzter Sekunde für sich entschieden.