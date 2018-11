Gießen schafft Straßenbeiträge ab

Gießen (dpa/lhe) - Die Stadt Gießen will von ihren Bürgern künftig keine Straßenbeiträge mehr kassieren. Die Stadtverordnetenversammlung habe am Donnerstagabend dafür gestimmt, die entsprechende Satzung aufzuheben, teilte die mittelhessische Kommune am Freitag mit. Ein Grund sei, dass die Beitragserhebung «zunehmend als ungerecht empfunden wird in der Bevölkerung», hatte zuvor Bürgermeister Peter Neidel (CDU) den Vorstoß der Stadt erläutert.