Gießener Experten: Seevögel sind Verlierer des Klimawandels

Gießen (dpa/lhe) - Im arktischen Sommer erforscht der Gießener Wildbiologe Johannes Lang Falkenraubmöwen im Nordosten Grönlands und die Auswirkungen des Klimawandels. Mit seinen Daten hat er zu einer nun veröffentlichten großen internationalen Studie beigetragen, die die Anpassungen an den Klimawandel untersucht - und gerade die Seevögel werden darin als die großen Verlierer ausgemacht. Denn während beispielsweise Meisen heute etwa zwei Wochen früher brüten und ihre Jungen zu einem Zeitpunkt schlüpfen, an dem besonders viel Nahrung zur Verfügung steht, haben die 145 für die Studie untersuchten Seevogelpopulationen in den vergangenen Jahrzehnten ihr Brutverhalten nicht an Klimaveränderungen angepasst.