Gießens Basketballer holen Brandon Thomas als Bell-Ersatz

Thomas absolvierte in seiner Karriere bereits 221 Bundesligaspiele für Braunschweig (2009-2011), die Artland Dragons (2011-2012 und 2013-2015) sowie den FC Bayern München (2012-2013). Zuletzt spielte der in Bitburg geborene Amerikaner in Argentinien für Regatas Corrientes. «Er war direkt begeistert von unserem Club und wir sind ihm dankbar, dass er uns in den kommenden Monaten zur Verfügung steht und Teil unseres Teams wird», sagte Gießens Geschäftsführer Heiko Schelberg.