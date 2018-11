Gift im Geflügelfutter gefunden: Auch Hessen betroffen

Düsseldorf/Wiesbaden (dpa/lhe) - Verunreinigtes Geflügelfutter aus Nordrhein-Westfalen ist auch nach Hessen geliefert worden. Wegen der Funde wurden 41 westfälische Betriebe gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen seien allein im Kreis Gütersloh 18 landwirtschaftliche Betriebe mit kontaminiertem Futter beliefert worden, teilte das nordrhein-westfälische Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) am Donnerstag mit. Einzelne Lieferungen seien auch an Betriebe in Hessen und Niedersachsen gegangen, hieß es. Eine akute gesundheitliche Gefahr bestehe nicht.