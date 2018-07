Giftiger Stoff in Ärztezentrum: Vorsatz nicht ausgeschlossen

Ein Feuerwehrmann hält vor einem Ärztezentrum in Frankfurt-Rödelheim ein Reagenzglas mit einer Substanz in der Hand. Foto: Jürgen Mahnke

Frankfurt (dpa/lhe) - Der giftige Stoff, der am Montag einen Großeinsatz in einem Ärztezentrum in Frankfurt-Rödelheim ausgelöst hat, ist dort möglicherweise absichtlich hinterlassen worden. Die Kriminalpolizei schließt eine vorsätzliche Ausbringung nicht aus und ermittelt unter Hochdruck in alle Richtungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. 46 Personen hatten über Atemwegsbeschwerden geklagt und waren ambulant behandelt worden, ein Mensch wurde vorübergehend ins Krankenhaus gebracht.