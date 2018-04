Glas im Chemiesaal zerbricht: Ätzende Substanz freigesetzt

Kelsterbach (dpa/lhe) - Im Chemiesaal einer Schule in Kelsterbach bei Frankfurt ist am Dienstag stark ätzendes Brom ausgeflossen. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten zum Großeinsatz aus. Der Polizei zufolge wurden zehn Menschen, darunter sieben Schüler, vorsorglich auf Atemwegsreizungen untersucht. Die Feuerwehr teilte mit, insgesamt seien 20 Menschen mit dem Brom in Kontakt gekommen. Drei von ihnen seien verletzt worden. Außerdem hielten sich zehn weitere Menschen zur Beobachtung in der Turnhalle der Gesamtschule auf.