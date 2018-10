Gleich zwei Unfälle mit Verletzten auf A5: langer Stau

Homberg/Ohm (dpa/lhe) - Zwei Unfälle mit mehreren Verletzten binnen kurzer Zeit haben auf der Autobahn 5 zu einem längeren Stau geführt. Zunächst fuhr ein 60-jähriger Autofahrer zwischen Alsfeld-West und Homberg/Ohm auf einen vor ihm fahrenden bremsenden Wagen eines 20-Jährigen auf, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der vordere Pkw auf ein weiteres vorausfahrendes Auto geschoben. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. In den anderen beiden Wagen verletzten sich fünf Menschen leicht. Wegen dieses Unfalls war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der linke Fahrstreifen in Richtung Frankfurt wurde gesperrt.