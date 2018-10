Gleismodernisierung am Frankfurt Hauptbahnhof: letzte Runde

Frankfurt (dpa/lhe) - Seit fünf Jahren werden die Bahnsteige im Frankfurter Hauptbahnhof modernisiert - jetzt gehen die Arbeiten in die letzte Runde. Die Bahnsteige 10 und 11 werden am 8. Dezember freigegeben, wie die Deutsche Bahn am Freitag berichtete. Die Arbeiten hatten am 8. September begonnen, seither schützen Absperrwände vorbeilaufende Kunden vor Lärm und Staub.