Gleitschirmflieger landet in Baumkrone: Aufwendige Rettung

Lauterbach/Kassel (dpa/lhe) - Nach einer Notlandung ist ein Gleitschirmflieger aus Nordhessen im thüringischen Lauterbach (Wartburgkreis) aus einer Baumkrone gerettet worden. Der 25-Jährige aus Kassel, der am Samstag von einer Windböe erwischt worden war, drohte von dem Baum abzustürzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hing in etwa 18 Meter Höhe mit seinem Schirm fest. Ein anderer Gleitschirmflieger, mit dem der Mann in einer Gruppe unterwegs war, alarmierte die Feuerwehr. Sie rückte mit einem Sprungkissen und mit zwei Höhenrettungsspezialisten an. Bevor sie eintrafen, hatte ein ortsansässiger Baumpfleger den Baum mit Spezialausrüstung erklettert und den Piloten gesichert. Die Höhenretter brachten ihn schließlich sicher wieder zu Boden. Der Pilot kam leicht verletzt ins Krankenhaus.