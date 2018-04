Gleitschirmflieger werden bei Unfällen in Hessen verletzt

Lindenfels/Fulda (dpa/lhe) - In Hessen sind am Ostermontag drei Gleitschirmflieger bei zwei Unfällen verletzt worden. In Lindenfels im Odenwald prallte eine 22 Jahre alte Frau mit ihrem Gleitschirm gegen eine Hausmauer und erlitt schwere Verletzungen. Die Frau war nur einige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt gestartet und hatte wegen fehlender Thermik die Kontrolle über ihr Fluggerät verloren, wie die Polizei in Heppenheim mitteilte. Sie zog sich Brüche an Bein und Hüfte zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.