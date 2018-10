Golden-herbstliche Tage in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Den Hessen stehen weiter meist golden-herbstliche Tage bevor. Zwar können die Tage gebietsweise mit Nebel starten, dann kämpft sich aber die Sonne durch und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte. Am wechselhaftesten wird allerdings noch direkt der Sonntag, der stellenweise mit Wolken und etwas Regen beginnt. Im Tagesverlauf wird es dann aber zunehmend sonnig und der Regen verzieht sich. Mit Höchstwerten von 21 Grad wird es zwar etwas kühler als am Samstag, aber immer noch recht angenehm.