Goldene Erdogan-Statue in Wiesbaden aufgestellt: Kunstaktion

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf einem Platz in Wiesbaden ist eine goldene Statue des umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgestellt worden. Es handelt sich dabei um eine Aktion des Kunstfestivals Biennale, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Die Macher der Biennale wollten sich später ausführlicher dazu äußern. Die etwa vier Meter hohe Statue sei am Montagabend auf dem Platz der Deutschen Einheit in der Innenstadt von Wiesbaden aufgestellt worden. Zuvor hatten mehrere Medien über die Kunstaktion berichtet.