Gräber verwahrlosen: Verwandte verlängern sie auch seltener

Darmstadt (dpa/lhe) - Auf fast jedem größeren Friedhof in Hessen verwildern Gräber. Der Anteil der zu beanstandenden letzten Ruhestätten liegt zwischen einem Prozent in Wetzlar und 20 Prozent in Rüsselsheim, wie eine dpa-Umfrage ergab. Die Kommunen reagieren mit pflegeleichteren Gräbern. Oder sie ermöglichen es den Angehörigen - wie in Frankfurt - die Grabstätten schon früher zurückzugeben. Denn die Zahl der Angehörigen, die sich nicht mehr um Gräber kümmern, wächst. Die Nutzungszeiten werden seltener verlängert.