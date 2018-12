Graffitis verursachen Millionenschäden: Hohe Dunkelziffer

Hanau/Wiesbaden (dpa/lhe) - Graffitis sorgen in Hessen vielerorts für immer mehr Ärger. Die durch Wandmalereien verursachten Kosten steigen in einigen Städten und gehen landesweit in die Millionen. Die Polizei spricht von einem anhaltenden Phänomen mit schwer zu bändigenden Tätern. «Die Probleme mit der Graffiti-Szene sind seit Jahren nicht abzustellen», sagt beispielsweise die Leiterin des Sachgebiets «Sprayer» bei der Polizei in Hanau, Ursula Elmas (57). «Und wenn die Polizei nichts unternehmen würde, würde es wahrscheinlich ausufern.»