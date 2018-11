Grippeimpfstoff wird in Hessen wieder verfügbar

«Auf dieser Grundlage konnte die in Hessen zuständige Regierungsbehörde eine Allgemeinverfügung zur Beschaffung bestimmter Impfstoffe erlassen, die ursprünglich für das EU-Ausland bestimmt waren», berichtete der hessische Apothekerverband am Freitag. Grund für den Engpass war die hohe Nachfrage der Bevölkerung nach der Impfung in diesem Jahr.