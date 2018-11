Grippeimpfung soll stärker Thema für Gesundheitsberufe sein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ärztekammer und Gesundheitsministerium in Hessen haben am Mittwoch zur Grippeimpfung aufgerufen und sich dabei besonders an Mitarbeiter des Gesundheitswesens gewandt. Unter Ärzten und Pflegepersonal scheint es nämlich zahlreiche Impfmuffel zu geben. Die Landesärztekammer Hessen hat daher an das medizinische Personal appelliert, jetzt noch mit der saisonalen Grippeschutzimpfung Krankheitsrisiken zu senken. «Sie dient nicht nur dem individuellen Schutz vor Erkrankung, sondern reduziert auch die Weiterverbreitung des Grippevirus im Krankenhaus», sagte Kammerpräsident Edgar Pinkowski über die Impfung.