Grippewelle bei Lokführern: Züge in Mittelhessen fallen aus

Gießen (dpa/lhe) - Zahlreiche Krankheitsfälle bei den Lokführern der Deutschen Bahn (DB) am Standort Gießen führen zu Zugausfällen in Mittelhessen. «Wir kämpfen aktuell um jeden Zug, der fahren kann und versuchen weiter, kurzfristig Triebfahrzeugführer an Ruhetagen oder in anderen Einsatzstellen zur Unterstützung anzusprechen», sagte ein Sprecher der DB Regio Mitte. Betroffen sei insbesondere die Regionalbahnlinie 49 von Gießen nach Hanau.