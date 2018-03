Grippewelle in Hessen ebbt ab: bisher 43 Todesfälle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Höhepunkt der Grippewelle in Hessen ist offenbar überschritten. Die gemeldeten Influenza-Fälle seien deutlich rückläufig, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Wiesbaden am Donnerstag. Demnach sanken die gemeldeten Erkrankungen auf unter 500 pro Woche. Anfang März lagen sie bei wöchentlich über 2500 neuen Fällen. In Hessen sind in diesem Jahr bisher 14 645 an Influenza erkrankte Menschen gemeldet worden. 43 sind an der Erkrankung gestorben. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 3769 Influenzafälle registriert, davon betrug die Zahl der Todesfälle 26.