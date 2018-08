Grizzlys Wolfsburg und Kassel Huskies wollen kooperieren

Wolfsburg (dpa/lni) - Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga kooperiert künftig mit dem früheren DEL-Club Kassel Huskies. In der kommenden Saison erhalten die Grizzly-Talente Eric Valentin, Mirko Davi, Valentin Busch sowie Alexander Karachun eine Förderlizenz, mit der sie auch in der zweiten Liga für Kassel spielen können. Das gaben beide Clubs am Montag bekannt. Die Kooperation umfasst unter anderem auch den Austausch von Trainings-Knowhow und ein Testspiel am 2. September im Rahmen der Saisonvorbereitung.