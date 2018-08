Groß-Gerau scheitert mit Klage gegen Frankfurter Terminal 3

Kassel/Frankfurt/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Der Kreis Groß-Gerau ist mit seiner Klage gegen den Bau des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen gescheitert. Er sei nicht zur Klage berechtigt, weil die Baugenehmigung des 1. Bauabschnitts durch die Stadt Frankfurt den Kreis nicht in seinen Rechten verletze, entschied der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Kassel am Mittwoch. Die vom Kreis befürchtete mangelhafte Verkehrsanbindung und steigende Lärmbelastung für Schulen seien schon in Verwaltungsverfahren 2007 und 2013 geprüft worden. Die Revision gegen das Urteil wurde nicht zugelassen (AZ 9 C 1231/15.T).