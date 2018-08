Groß-Gerau will Terminal-Bau am Flughafen Frankfurt stoppen

Kassel/Frankfurt/Groß-Gerau (dpa) - Hat die Stadt Frankfurt den ersten Bauabschnitt des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen zu Unrecht genehmigt? Mit dieser Frage befasst sich am Mittwoch (8. August) der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel (VGH). Dort wird eine Klage des Kreises Groß-Gerau verhandelt. Dahinter steht die Initiative Zukunft Rhein-Main (ZRM), an der auch Mainz, Neu-Isenburg und Flörsheim beteiligt sind (AZ 9 C 1231/15.T).