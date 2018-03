Großbrand auf Hof bei Hofheim gelöscht

Hofheim (dpa/lhe) - Der Brand auf einem Hof bei Hofheim (Main-Taunus-Kreis) ist in der Nacht zu Samstag gelöscht worden. Die Feuerwehr sei jedoch weiterhin vor Ort, um ein erneutes Entfachen des Feuers zu verhindern, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Auch die angrenzende Landstraße 3017 blieb wegen der Löschgeräte vorerst weiter gesperrt. Aus zunächst ungeklärter Ursache standen am Freitagabend ein Mehrfamilienhaus, eine angrenzende Schreinerei und eine Lagerhalle in Vollbrand. Die zehn Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Unter ihnen waren auch ein Kind und ein Jugendlicher.