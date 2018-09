Großbrand in Hessen: Drei Reihenhäuser in Flammen

Feuerwehrleute bekämpfen ein Feuer an Reihenhäusern und einem, vor den Gebäuden geparktem, Wohnmobil in Hattersheim. Foto: Wiesbaden112.de

Hattersheim (dpa/lhe) - Bei einem Großfeuer im hessischen Hattersheim sind drei Reihenhäuser in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Montagabend zunächst ein Wohnmobil in Brand. Von dort griff das Feuer zunächst auf ein Eckreihenhaus und von dort über die Flachdächer auf zwei weitere Reihenhäuser über. Die Rettungskräfte brachten mehr als 30 Menschen in Sicherheit. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere 100 000 Euro.