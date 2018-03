Große Katastrophenschutzübung im Kloster Eberbach

Wiesbaden/Eltville (dpa/lhe) - Rund um das Kloster Eberbach hat der Rheingau-Taunus-Kreis am Samstag eine groß angelegte Katastrophenschutzübung durchgeführt. Dabei fuhren unter anderem Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn die weltberühmte Klosteranlage im Rheingau an. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nach Angaben der Polizei in Wiesbaden jedoch nicht. «Eine realitätsnahe Übung dient aber unser aller Sicherheit, ist sie doch Voraussetzung dafür, dass die Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei in einem Ernstfall effektiv zusammenarbeiten können», begründete Landrat Frank Kilian (parteilos) die Aktion.