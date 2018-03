«Große Oper - viel Theater?»: Schau begleitet Kosten-Debatte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seit Monaten wird in Frankfurt über Sanierung oder Neubau von Theater und Oper debattiert. Die Kosten werden von Gutachtern auf fast eine Milliarde Euro geschätzt - ein Rekordwert in Deutschland. Das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt begleitet nun die Debatte mit einer Ausstellung im europäischen Vergleich. Der Umbau historischer Anlagen sowie spektakuläre Neubauten werden gleichermaßen vom 24. März bis 13. Mai vorgestellt.