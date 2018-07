Großeinsatz wegen Waldbrandes: Ausfälle im Zugverkehr

Baunatal (dpa/lhe) - Ein Waldbrand in Nordhessen hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren und Behinderungen im Bahnverkehr verursacht. Bei Fuldabrück-Dittershausen (Landkreis Kassel) hätten insgesamt 8000 Quadratmeter Wald und andere Flächen wie Böschungen in Flammen gestanden, sagte eine Sprecherin der Stadt Baunatal. 300 Feuerwehrleute aus der Region waren im Einsatz. Das Feuer war am Abend unter Kontrolle.