Großer Baum stürzt auf Wohnhausfassade

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bedingt durch starken Wind ist im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen am Dienstagabend ein großer Baum entwurzelt worden und auf die Fassade eines Wohnhauses gestürzt. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Der Baum sei an die Fassade des Hauses angelehnt gewesen. Die Feuerwehr zersägte den Baum, die Aufräumarbeiten wurden noch in der Nacht beendet. Zum entstandenen Schaden machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.