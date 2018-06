Großes Hessenfest steigt in Berlin: Merkel erwartet

Berlin (dpa/lhe) - Hessen lädt ein und Berlin feiert: Zum großen Hessenfest in der Landesvertretung in Deutschlands Hauptstadt wird am heutigen Dienstag (18.00 Uhr) unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Daneben stehen rund 2000 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf der Gästeliste. Angekündigt haben sich unter anderem Kanzleramtschef Helge Braun, die Bundesminister Julia Klöckner (Landwirtschaft) und Jens Spahn (Gesundheit/alle CDU) sowie die Bundestagsabgeordneten Wolfgang Kubicki (FDP) und Cem Özdemir (Grüne).