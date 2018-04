Großfeuer in Baumarkt vollständig gelöscht

Feuerwehrleute löschen in den frühen Morgenstunden einen Großbrand in einem Baumarkt. Foto: Frank Rumpenhorst

Limburg (dpa/lhe) - Das Großfeuer in einem Limburger Baumarkt ist nach knapp 24-stündigem Einsatz der Feuerwehr vollständig gelöscht. Am späten Donnerstagabend wurde die Brandwache beendet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zeitweise hatten bis zu 200 Feuerwehrleute und Katastrophenschützer gegen die Flammen gekämpft. Am Donnerstag war das Feuer zwar unter Kontrolle, aber es gab noch einige Glutnester, auf die die Feuerwehr keinen Zugriff hatte. Diese wurden nun gelöscht. Hinweise auf Vermisste oder Verletzte gab es auch am frühen Freitagmorgen keine.