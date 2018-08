Großstädte setzen beim Wassersparen auf mehr Brauchwasser

Biebesheim (dpa/lhe) - Die wachsenden Großstädte Frankfurt und Wiesbaden haben am Ende des trockenen Sommers angekündigt, künftig mehr Brauchwasser einzusetzen, um Trinkwasser zu sparen. Die Nutzung von Brauchwasser sei nicht nur in der Industrie wichtig, sondern auch für neue Wohnquartiere, sagte Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) am Donnerstag in der Rheinwasseraufbereitungsanlage im südhessischen Biebesheim. Der Wasserverbrauch in Frankfurt sei seit den 1990er Jahren zurückgagengen, obwohl es mehr Einwohner gebe. Die Landeshauptstadt wolle zusammen mit dem Land ein Projekt zur Nutzung von Brauchwasser anstoßen, berichtete Umweltdezernent Andreas Kowol (Grüne).