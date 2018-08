Großteil der Hessen fährt mit Auto oder Motorrad zur Arbeit

Autos fahren auf der "Stadtautobahn" A648 in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Drittel der Erwerbstätigen in Hessen haben im Jahr 2016 den Weg zur Arbeitsstätte mit dem Auto oder Motorrad zurückgelegt. Dabei war das eigene Fahrzeug nach Angaben des Statistischen Landesamtes das mit Abstand am häufigsten genutzte Verkehrsmittel. Knapp 16 Prozent seien mit Bus oder Bahn zur Arbeit gefahren, erklärten die Statistiker am Mittwoch in Wiesbaden. Jeder zehnte erwerbstätige Hesse sei zu Fuß gegangen, das Fahrrad nutzten knapp sechs Prozent.