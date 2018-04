Grothum und Semmelrogge in «Shakespeare in Love»

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die Bad Hersfelder Festspiele haben die Besetzung für die deutsche Erstaufführung des Theaterstücks «Shakespeare in Love» bekanntgegeben. Brigitte Grothum, Martin Semmelrogge und Robert Joseph Bartl stehen unter anderem ab dem 20. Juli auf der Freilicht-Bühne der Stiftsruine, wie die Festspiele am Mittwoch mitteilten. Der Film «Shakespeare in Love» aus dem Jahr 1998 mit Gwyneth Paltrow feierte große Erfolge und wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet.