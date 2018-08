Grüne: Ausbau von Stromtrassen wichtig für Energiewende

Eine Stromtrasse ist in der Nähe von Zeil am Main zu sehen. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Eine Stromtrasse ist in der Nähe von Zeil am Main zu sehen. Foto: Nicolas Armer/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den Erfolg der Energiewende müssen nach Überzeugung der Grünen-Fraktion im hessischen Landtag auch Stromtrassen ausgebaut werden. Dies sollte jedoch so passieren, «dass es verträglich für die Region und die Menschen ist», sagte die energiepolitische Sprecherin Angela Dorn am Donnerstag in Wiesbaden in einer Debatte zum Landesentwicklungsplan. Die Stromtrasse Ultranet sollte oberirdisch auf der bestehenden Wechselstromtrasse geführt werden - denn es gelte das Prinzip Optimierung und Verstärkung vor Neubau.