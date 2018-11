Grüne, SPD und FDP loten mögliche Ampel-Koalition aus

Drei Farbstifte in den Farben Rot, Grün und Gelb liegen nebeneinander auf einem Tisch. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt (dpa/lhe) - Für eine Regierungsbildung in Hessen wollen Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und FDP heute in Frankfurt über ein mögliches Ampelbündnis sprechen. Nach der Landtagswahl vom 28. Oktober ist dies das erste Sondierungsgespräch für eine solche Koalition mit allen drei Beteiligten. Das exakte Resultat der Abstimmung soll am Freitag (16. November) verkündet werden. Möglicherweise verschieben sich dann noch die Mehrheitsverhältnisse aus dem vorläufigen Endergebnis.