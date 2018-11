Grüne, SPD und FDP führen Sondierungsgespräch in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und FDP sind am Donnerstag in Frankfurt zu einem ersten Sondierungsgespräch über ein mögliches Ampelbündnis in Hessen zusammen gekommen. Nach der Landtagswahl vom 28. Oktober ist dies das erste Gespräch für eine solche Koalition mit allen drei Beteiligten. Vor Beginn des Treffens gaben sich die Teilnehmer bedeckt mit ihren Erwartungen zum Ausgang des Treffens, das vermutlich bis zum späten Nachmittag dauern sollte.