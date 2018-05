Grüne Themen und Medizin Schwerpunkte bei «Jugend forscht»

Darmstadt (dpa/lhe) - Grüne Umweltthemen, Medizin und Medizintechnik sind die Schwerpunkte beim 53. Bundesfinale von Jugend forscht. 182 Nachwuchsforscher aus ganz Deutschland konkurrieren in Darmstadt bis Sonntag mit 105 Projekten um den Sieg in sieben Sparten. Alle Teilnehmer im Alter von 14 bis 21 haben mit ihren Erfindungen, Konzepten und Forschungsprojekten bereits den Landesentscheid gewonnen. Viele haben für ihre Projekte Computerprogramme und Apps programmiert, wie Bundeswettbewerbsleiter Sven Baszio am Donnerstag sagte.