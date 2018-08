Grüne fordern Aufnahme von CO2-Bremse ins Grundgesetz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Bundestagsfraktion der Grünen und der hessische Landesverband fordern die Aufnahme von international vereinbarten Klimaschutzzielen als CO2-Bremse in das Grundgesetz. «Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt, und voraussichtlich auch die letzte Generation, die etwas dagegen machen kann», sagte die Bundestagsfraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt am Dienstag in Wiesbaden. Die Dürre- und Hitzeperiode sowie die heftigen Unwetter des Sommers führten auch den letzten Zweiflern klar vor Augen, dass die Überhitzung der Erde längst Realität sei. Deswegen müsse gehandelt werden. Die große Koalition in Berlin schiebe die Klimaschutzziele aber nur auf die lange Bank.